Quando David Gilmour mixò i suoni per Jimi Hendrix

Nel 1970 David Gilmour si trovava sull'isola di Wight. Un evento che venne poi definito “Britain’s Woodstock”. All’ultimo momento, David Gilmour venne ingaggiato per un lavoro molto particolare…

Da un paio di anni Gilmour si era unito ai Pink Floyd, e dopo l’era di Syd Barrett si era trovato ad essere il chitarrista centrale del gruppo, oltre che cantante con Roger Waters e Richard Wright. Da marzo fino a quel momento i Pink Floyd avevano prodotto cinque brani dell’album ATOM HEART MOTHER, che sarebbe uscito il 2 ottobre 1970.

Quell'anno, il musicista partecipò alla terza edizione del festival sull'Isola di Wight come spettatore: sul palco Jimi Hendrix, The Doors, The Who, Chicago, The Moody Blues…dal 26 al 31 agosto, quello sarebbe diventato il festival più importante in Inghilterra, soprattutto quando la gente senza biglietto abbatté le transenne: 600.000 persone parteciparono, 200.000 in più di Woodstock.