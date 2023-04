Perché i Velvet Underground odiavano i Doors

I fan dei The Doors erano sicuramente in lutto alla notizia della morte di Jim Morrison, ma i suoi detrattori non lo erano. Il principale tra loro era Lou Reed, che ha detto: “Qualcuno ha ricevuto una telefonata che diceva che Jim Morrison era morto a Parigi in una vasca da bagno. E io ho detto: 'Che meraviglia, in una vasca da bagno a Parigi!' Non ho avuto alcuna pietà per quella stupida persona di Los Angeles.”

Sin dai suoi primi giorni nei Velvet Underground, l'atteggiamento di Reed nei confronti dei Doors era stato di antipatia, sintomatico della sua sfiducia nei confronti della scena della West Coast in generale. L'argomentazione di base di Reed era che i Velvet erano “davvero, davvero intelligenti” e le band californiane erano “davvero, davvero stupide. Era puramente una questione di cervello.”