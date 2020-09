Janis Joplin: la storia dietro “Me and Bobby McGee”

È il 1970: poco prima di morire Janis Joplin incide Me and Bobby McGee. La canzone era stata scritta da Kris Kristofferson, compagno di Janis nel 1969. Il 4 ottobre, Janis muore e Kris decide di ascoltare questa canzone all'infinito.

La risoluzione di Kris sembrava assurda, ma dietro c’era il bisogno di depurarsi dal dolore per la morte di Janis Joplin. Il 4 ottobre era stata ritrovata nella sua stanza d’albergo senza vita, dopo un’overdose di eroina.

E quindi Kris, che non aveva scritto quella canzone per lei, finisce per ascoltare Me and Bobby McGee a ripetizione. Quel brano è il loro legame appena spezzato, è l’unica cosa di lei a cui può aggrapparsi. E cerca già di risalire dal dolore, ma non riesce: ogni volta che sente la sua voce, scoppia in lacrime.

La canzone sembra parlare di loro due, e soprattutto sembra parlare di lei: scritta originariamente per essere indirizzata a una donna, Janis ne cambiò alcune parole e modificò il nome Bobbie in Bobby. Il brano è la storia di due persone in viaggio, ma soprattutto la storia di una come lei, un vero spirito libero che cantava: Freedom's just another word for nothin' left to lose. "Libertà" è solo un'altra parola per "non avere niente da perdere".