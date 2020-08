Quella (quasi) ultima esibizione di Jimi Hendrix

Fu un evento spettacolare quello che vide come protagonista Jimi Hendrix sull'isola di Wight ma, purtroppo, fu anche una delle ultime esibizioni live dell'artista.

Era la magica estate del 1970, più precisamente fra il 26 e il 31 di agosto, quando nel bel mezzo del canale della Manica sull'isola inglese di Wight si tenne l'Isle of Wight Festival.

Fu un evento di enorme portata, basti pensare che attirò più spettatori del suo famoso compagno statunitense Woodstock. Viene perfino considerato da molti come l'evento musicale che ebbe il maggiore seguito di quegli anni. E pensare che dietro a un evento simile c'erano solo due fratelli, Ron e Ray Foulk che si occuparono sia dell'organizzazione del festival che di promuovere l'evento.

Potremmo citare i partecipanti a non finire: i Doors, gli Who, Miles Davis, Joan Baez, i Jethro Tull, gli Emerson, Lake & Palmer e chi più ne ha più ne metta. Ma il più atteso da molti era il dio della chitarra Jimi Hendrix che si esibì nella notte fra il 30 e il 31 di agosto.

La sua esibizione, in effetti, era stata pensata come la degna conclusione di quelle sei giornate piene di musica. Ecco, qui sotto, il trailer dell'album contenente la performance di Hendrix, pubblicato postumo nel novembre del 2002: BLUE WILD ANGEL: LIVE AT THE ISLE OF WIGHT.