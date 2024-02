L’ascesa e caduta del dimenticato gustar hero, JAKE E LEE

Il tour con il suo nuovo gruppo Red Dragon Cartel è molto diverso da quello che ha vissuto al culmine della sua fama. Nel 1986 Lee si esibì davanti a un pubblico di 60.000 persone quando Ozzy era l'headliner del festival Monsters Of Rock a Donington Park. Ora, 28 anni dopo, i Red Dragon Cartel suonano davanti a poche centinaia di persone ogni sera nel loro tour negli Stati Uniti.

Non ci sono hotel a cinque stelle per Lee al giorno d'oggi. Quando parla a Classic Rock da Mount Laurel, nel New Jersey, prima di uno spettacolo in un club di Filadelfia, è nella stanza di un motel economico. Sotto ogni aspetto, la vita on the road ora è più dura. Ma dopo tutto questo tempo lontano è felice anche solo di essere di nuovo là fuori a fare casino.

"Sono vecchio", dice Lee. “Sono felice che quello che potrebbe essere il mio ultimo saluto sia qualcosa che le persone – alcune persone, almeno – abbiano notato. Mi fa sentire come se avessi preso la decisione giusta di andare avanti e farlo.

Quando Jake E Lee racconta la sua storia – l'ascesa, la caduta e gli anni perduti – lo fa con un candore disarmante. "Sono un figlio di puttana onesto", dice all'inizio, in tono pigro e strascicato. C'è una tranquilla fiducia in lui. Certamente non è timido riguardo alle sue capacità di musicista. Allo stesso modo, ammette i suoi fallimenti: la sua arroganza da giovane, la sua spietata ambizione e le sue occasionali cadute nel bere sconsiderato. E anche se c'è una saggezza conquistata con fatica in ciò che dice Lee, non c'è amarezza o autocommiserazione.

Di: