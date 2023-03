Come “A Night at the Opera” ha cambiato il mondo

Nel 1974 i Queen si trovano in una posizione finanziaria precaria, con più di qualche debito verso la Trident, la casa di produzione che aveva gestito i loro primi dischi. Durante il tour americano, la band cerca un diversivo e si accorda con John Reid, da quattro anni manager per Elton John, così nell’agosto del 1975 si passa definitivamente alla EMI.

Fino a qui, il suono del gruppo era stato derivativo e non aveva ancora un carattere ben definito: i riff scopiazzavano principalmente da Sweet, Black Sabbath e Led Zeppelin, con una piacevole alternanza fra prog e hard-rock. Nel nuovo disco, l’impalcatura di riff blues-rock dei Led viene integrata con elementi operistico/classici e una quantità spropositata di lavoro di studio. E come i Beatles avevano giocato in studio per la realizzazione dei loro album più importanti, anche i Queen useranno le macchine per innovare il loro suono.

È May a dichiarare programmaticamente: “Volevamo che A NIGHT AT THE OPERA fosse il nostro SGT. PEPPER”.