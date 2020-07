David Gilmour si racconta nel nuovo brano “Yes, I Have Ghosts”

The heat of the sun stayed on through the night

Made spectres of strangers playing games with my sight

I passed through the station, a face in the crowd

The whistle was blowing, the barrier came down.

Accompagnato da un video girato a Idra (l'isola greca di Leonard Cohen e della sua Marianne), poco prima del lockdown, Yes, I Have Ghosts è un valzer, malinconico e suggestivo.

Nel brano non c'è la rockstar, ma il padre di famiglia, che riflette e ripercorre i fantasmi della sua vita, tra sonorità folk e scene di vita quotidiana, come la stazione e il fischio del treno. Alla Leonard Cohen, appunto.

Ma chi sono questi fantasmi? In realtà, "Yes, I have ghosts" è una frase tratta dal libro della moglie di Gilmour. A pronunciarla è Charmian Clift, una scrittrice realmente esistita, che nel libro interpreta la regina della comunità d’artisti un po' bohemienne di Idra.

I fantasmi di cui parla la canzone non sono persone morte, ma vive. Nel caso della scrittrice protagonista, è la figlia Susie, avuta da giovanissima e data in adozione. Una persona presente, ma allo stesso tempo assente. Come un giovane Syd Barrett...