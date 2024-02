COURTNEY LOVE: “Il successo è un bagno d’amore, ma anche l’inferno”

Nella stessa intervista, Courney si è soffermata a parlare di Kurt e del suo proposito di abbandonare i Nirvana: "C'è questo mito che Kurt non volesse il successo. È una cazzata. Si è spaccato il culo per formare la band giusta. Kurt amava quello che avevano fatto e che avevano spodestato Michael Jackson dalle classifiche, ma non ha mai potuto veramente apprezzarlo perché il circo è venuto in città per prenderci il nostro bambino. Il successo è un bel bagno caldo d'amore dal mondo esterno, ma anche l’inferno di un insegnante severo."

