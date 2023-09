Oggi nel rock: Smells Like Teen Spirit – NIRVANA

Il fatto è che Kurt Cobain, come ha raccontato in una famosa intervista, aveva tutta l’intenzione di scrivere la canzone pop definitiva, con tanto di melodia orecchiabile e versi no-sense. Ma allo stesso tempo, come possono parole come I’m worse at what I do best - And for this gift, I feel blessed, con chiaro riferimento alla condizione di cinismo depressivo del leader, essere apprezzati e capite dalle masse? Forse la chiave è proprio il fraintendimento di quell’ironia che Kurt ha usato nell’esprimere disprezzo verso la gente, che l’ha portata a sentirsi capita dal brano e dall’autore. Solo puro masochismo?

Beh, come ci insegnano molte delle teorie sul masochismo del pubblico di massa, forse gli insulti, lo scandalo, il negativo invece che il positivo, è ciò che davvero attira l’interesse e garantisce l’attenzione. Stessa ragione per cui non c’è da sorprendersi se i telegiornali e giornali - soprattutto in queste ultime settimane - ci bombardano di tragiche vicende di violenza…

