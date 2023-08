Giorgia Meloni si scaglia contro i PEARL JAM

Durante il concerto dei Pearl Jam allo Stadio Olimpico di Roma, nel giugno del 2018, di fronte ad una folla di migliaia di fan Eddie Vedder e i suoi interpretarono Imagine di John Lennon. Sul maxi schermo comparve un salvagente arancione con la scritta "Aprite i porti" e "Save is not a crime", di fronte ad un pubblico visibilmente emozionato che ha per tutta risposta illuminato lo Stadio con accendini e smartphone.

In seguito alla richiesta di apertura dei porti da parte di Eddie Vedder, non è tardata ad arrivare la risposta di Giorgia Meloni, che si è scagliata contro la band con tweet piuttosto pungente: "Diamo ascolto ai Pearl Jam: andiamo a prendere i barconi degli immigrati e portiamoli al party esclusivo degli stessi Pearl Jam organizzato nei prossimi giorni in Costa Smeralda!".