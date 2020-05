Quando Mick Jagger pagò gli avvocati di Sid Vicious

Il 10 maggio 1957 nasceva Sid Vicious, icona del punk anni 70. Ricordate quando il suo destino si è incrociato con quello del collega Mick Jagger?

Fu un'adolescenza burrascosa quella di Sid Vicious: un padre assente, una madre tossicodipendente e un forte tendenza a cedere al richiamo della trasgressione. Sid fu perseguitato dai propri demoni e dalle proprie debolezze che si concretizzarono nella forma di una relazione malata con l'allora groupie Nancy Spungen. Vi abbiamo parlato di questa tragica relazione in questo articolo.

Al tempo, Vicious era entrato da poco nei Sex Pistols come bassista in sostituzione di Glen Matlock, che aveva mollato per litigi interni alla band. In realtà, Sid non sapeva realmente suonare il basso ma l'amico e frontman del gruppo John Lydon confidava che il suo look da ribelle bastasse a renderlo un membro del gruppo a tutti gli effetti.

Pare che la sera in cui Sid e Nancy si conobbero, Lydon cercò in tutti i modi di separarli perché consapevole della fama di eroinomane della ragazza che avrebbe potuto distruggere la già precaria stabilità di Vicious. E Lydon ci vide lungo: la storia dei due nacque sotto il segno della dipendenza e finì sotto quello dell'eccesso quando la mattina del 12 ottobre 1978, Sid si svegliò ancora intontito dall'eroina e trovò Nancy senza vita in una pozza di sangue nella loro camera di hotel a Manhattan.