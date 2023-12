La Londra di Jimi Hendrix: una mappa interattiva

"La cosa che ha davvero stupito me e Eric [Clapton] è stato il modo in cui ha preso ciò che abbiamo fatto e lo ha migliorato," Pete Townshend ricordava. "E da quel momento, ho iniziato davvero a suonare. Pensavo che non sarei mai e poi mai stato bravo come lui, ma non c’era certamente motivo per cui non avrei dovuto provarci. Infatti, ricordo di aver detto a Eric: "Un giorno voglio duellare con lui fuori dal palco". Ma quello che mi ha risposto Eric è stato ancora più strano. Disse: "Bene, farò finta io di essere Jimi Hendrix!”

Hendrix fece rapidamente amicizia con i protagonisti della scena britannica. Condivideva una casa con Ronnie Wood. Andò a vedere le prove dei Fleetwood Mac perché aveva sentito tutto di Peter Green. Si trasferì in un elegante appartamento nel centro di Londra dove Ringo Starr era il suo padrone di casa, e amava stare in quella città, ogni occasione per lui era buona per ritornarvi. E, purtroppo, alla fine sarebbe morto lì, a quasi quattro anni esatti da quando aveva messo piede per la prima volta sulla pista dell'aeroporto di Heathrow.

Un utente ha realizzato quindi un percorso a tappe dove possiamo visitare tutti i luoghi più significativi per il miglior chitarrista degli anni ’60 - e probabilmente della storia del rock.