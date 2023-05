Billy Corgan paga il riscatto all’hacker che ha rubato i suoi brani inediti

Billy Corgan degli Smashing Pumpkins afferma che un hacker in qualche modo è riuscito a mettere le mani sul materiale a cui sta lavorando. L’album in questione si chiama Atum, un’opera rock divisa in 3 parti di cui l’ultima è uscita ieri (5 maggio). E piuttosto che perdere tutto, rendendo vano il duro lavoro dietro questa pubblicazione, ha scelto di cedere e pagare il riscatto.

Billy ha dichiarato: “Probabilmente nella furto erano incluse tutte le canzoni più orecchiabili, quindi non solo sarebbero stati 6 mesi di lavoro perduto, ma avrei praticamente regalato l’album prima ancora di aver avuto la possibilità di venderlo. Ad ogni modo, l’hacker si offriva di restituirmi i file in cambio di denaro, e siamo riusciti a rintracciarlo, pagare e impedire questo disastro. L’FBI è stato coinvolto nella contrattazione, non so come siano riusciti ad arrivare a questo compromesso.”