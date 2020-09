Le copertine più spinte (e censurate) degli Scorpions

VIRGIN KILLER

Quarto album uscito nel 1976, non fece che accrescere il successo del gruppo, anche in paesi extraeuropei come il Giappone - qui fu disco d'oro per qualche tempo. La copertina scatenò un putiferio di critiche, molto più accese di quelle per IN TRANCE.

Ritraeva infatti una bambina nuda che guardava fisso all'obbiettivo, con alcuni effetti grafici per coprire le parti intime. Questi accorgimenti non servirono a nulla, né servirono le spiegazioni degli Scorpions, che volevano rappresentare il "passaggio brusco della fine dell'innocenza". La cover fu presto sostituita con una foto del gruppo.