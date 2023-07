I VINTAGE TROUBLE tornano a Milano!

Per celebrare il Giorno dell’Indipendenza, martedì 4 luglio 2023 i Vintage Trouble suoneranno al Legend Club di Milano. I biglietti per la serata, davvero imperdibile per gli amanti del rhythm’n’blues più sfrenato, sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

I Vintage Trouble si sono formati a Hollywood nel 2010 e sono stati portati quasi immediatamente sui palcoscenici di tutto il mondo dal leggendario manager musicale Doc McGhee. La loro leggendaria performance a Later with Jools Holland nel 2011 ha contribuito a catapultare l’album di debutto The Bomb Shelter Sessions al primo posto delle classifiche britanniche di Amazon. Da quel momento in poi la band ha iniziato una lunga lista di tournée senza sosta in tutto il mondo, sia da headliner che insieme ad artisti come The Rolling Stones, AC/DC, The Who, Bon Jovi, Dave Matthews, Brian May, Gov't Mule, Paloma Faith e Lenny Kravitz solo per citarne alcuni.