The Who: un concerto per la guida di un treno a vapore

Gli Who hanno pianificato 9 live anche a luglio, iniziando al Sewell Group Craven Park di Hull il 6 luglio e concludendosi il 23 luglio al The 1st Central County Ground di Brighton. Per ogni data, un’orchestra li accompagnerà nell’esibizione.



"Non avendo girato il Regno Unito per sei anni", dice Daltrey, "è fantastico che in questo momento della nostra carriera abbiamo la possibilità di andare in posti che non trovi sulla classica mappa turistica, questo renderà le esibizioni molto speciali per me. I fan degli Who del Regno de non solo avranno la possibilità di ascoltare ciò che stiamo creando in questo ultimo periodo, che, con l'aggiunta di un'orchestra, porta la nostra musica a nuovi livelli".

