Sogni Rock’n’ Roll: lo spettacolo WE WILL ROCK YOU a Parma!

Questa non è una replica, ma un nuovo allestimento di We Will Rock You, sempre prodotto da Barley Arts: cambiano la scenografia, le luci, le coreografie e alcune battute testo. Pur rimanendo fedele alla storia scritta da Ben Elton con Roger Taylor e Brian May, l’edizione italiana si tiene aggiornata alle tematiche di discussione sociali.

Ce ne parla la regista, Michaela Berlini.

Che cosa è cambiato?

La storia rimane legata al futuro distopico in

cui si vive una vita apparentemente appagan-

te, ma dove in realtà manca la felicità, manca

la diversità: tutto è stato appiattito dall’omo-

logazione e dall’accentramento del potere dalla multinazionale Globalsoft. Nei dialoghi di quest’anno ci sono riferimenti a citazioni musicali moderne, vengono trattati i temi dell’intelligenza artificiale, dell’impossibilità di crearsi un futuro migliore, della voglia di conoscenza, della differenza che c’è tra l’indottrinamento e lo studio, del bullismo espressione del branco, della ricerca della musica dal vivo, che è la volontà di far parte di un gruppo, di avere una visione comune per poter avere una qualità della vita diversa ,che permetta agli individui di poter esprimere le proprie capacità: tutti trattati con leggerezza attraverso le canzoni dei Queen.