BRIAN MAY: la mia vita nei Queen

Per il dottor May, quelli con i Queen sono stati anni impegnativi. I Queen + Adam Lambert hanno attraversato il Nord America e l’Europa con il loro tour, nel frattempo, è uscita l’edizione dei 40 anni di News Of The World (acquistabile cliccando qui), così come il libro Queen in 3-D (acquistabile cliccando qui), curato personalmente da May e contenente centinaia di fotografie inedite da lui scattate nel corso degli anni con macchine stereoscopiche d’epoca, oltre a note di suo pugno sulla storia della band. A 27 anni dalla morte di Freddie Mercury, e a 21 dal ritiro del bassista John Deacon, Brian May e il batterista Roger Taylor non sono ancora pronti a chiudere la storia della band che fondarono nel lontano 1970. “Non ho nessuna voglia di ritirarmi”, dice May, con un obliquo sorriso: “Sono solo grato di essere potuto arrivare fin qui”.

E con noi di «Classic Rock», May parla volentieri del passato, presente e futuro dei Queen, dell’atteso biopic su Freddie Mercury Bohemian Rhapsody, di Axl Rose, Elton John e del perché gradirebbe che la gente lo chiamasse ‘Dottore’.