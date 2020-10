5 canzoni di John Denver da conoscere assolutamente

Il 12 ottobre del 1997, l'amatissimo John Denver ci lasciava a soli 53 anni, per colpa di un incidente aereo. Ecco le nostre canzoni preferite, diteci le vostre!

Henry John Deutschendorf nasce nel 1943 a Roswell, in New Mexico, ma appartiene al Colorado, ai suoi paesaggi, a quella Denver di cui prenderà il cognome.

Comincia a suonare fin da giovanissimo, quando la nonna gli regala una chitarra Gibson, ma è alla fine degli anni Sessanta che inizia, pian piano, la scalata verso il successo. Nel 1969, infatti, Denver pubblica il primo disco, RHYMES AND REASONS, che contiene il brano Leaving On A Jet Plane, una hit per Peter, Paul & Mary.

Ed è proprio con questa hit che vogliamo dare inizio alla playlist dedicata al musicista.

Leaving On A Jet Plane (1969)

Un lamento (dolcissimo) che descrive ciò che sente un musicista quando deve dire addio alla sua amata per imboccare la strada verso il successo. All'epoca, molti pensarono erroneamente che il testo si riferisse all'ultimo saluto di un soldato in partenza per il Vietnam.