L’autobiografia di Lita Ford tra heavy metal e retroscena piccanti

Il 19 settembre 1958 nasce, Lita Ford, storica chitarrista delle Runaways, portavoce delle donne nel mondo rock e narratrice di piccanti storie personali, tutte raccolte nella sua autobiografia.

Il libro si intitola Living Like a Runaway: A Memoir (2014) e porta la firma della conturbante e ribelle chitarrista Lita Ford. Oggi compie 62 anni ed è ancora un'artista esplosiva sul palco, accompagnata dalla sua fedele chitarra. Il suo nome è inciso nella storia delle Runaways, iconico gruppo rock tutto al femminile che ha conquistato gli anni Settanta, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Lì, insieme alle amiche storiche Cherie Currie e Joan Jett, Lita ha scritto una parte di storia della musica, che accentua la presenza femminile sul palco in un mondo prevalentemente maschile. E sui rapporti con gli uomini Lita ha costruito una carriera non solo professionale, ma anche personale, ricca di aneddoti.

Ma partiamo dalla sua chitarra B.C. Rich, guidata dal riferimento stilistico a Ritchie Blackmore, idolo indiscusso di Lita. Lo strumento l'ha sempre accompagnata sui più grandi palchi, accanto al suo inconfondibile stile: vestiti attillati, stivali e giacche in pelle. E anche dopo le Runaways, Lita ha continuato una florida carriera, dettata da collaborazioni di spessore. Tra di queste, tutti ricordano il brano del 1988 Close My Eyes Forever, accompagnato dalla chitarra e dalla voce di Lita in duetto con Ozzy Osbourne. I due si conobbero grazie a Sharon, moglie di Ozzy e manager di Lita e, in una nottata brava, completamente ubriachi, scrissero un pezzo esplosivo.