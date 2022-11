I 5 musicisti che hanno ispirato Jimmy Page dei Led Zeppelin

Jimmy Page è una delle più importanti figure storiche degli ultimi 60 anni. Il suo apporto nella cultura musicale contemporanea è profondissimo, coi suoi Led Zeppelin considerati padri dell'hard rock. Il background musicale dell'artista, quindi, non può non essere eccezionale.

Uno dei chitarristi rock per eccellenza. Coi Led Zeppelin, Jimmy Page ha scritto pagine importantissime della storia del rock, con un sound travolgente, in grado di eclissare i Beatles nella scena mainstream. La sua storia musicale è ben nota, avendo militato prima nella scena londinese come session man di primo pelo. Il suo amore per la chitarra non ha mai conosciuto confini e, presto, l'avrebbe spinto verso un'espansione dei suoi orizzonti musicali esponenziale. Nelle prossime righe, scopriremo le massime fonti di ispirazione di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.