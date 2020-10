Quando tra Joey e Johnny Ramone si mise…una groupie

Quante volte è successo che una donna si sia frapposta tra i membri di una band? Beh, neanche i Ramones l'hanno scampata, con un celebre triangolo che piaceva tanto a Johnny quanto poco a Joey.

Il triangolo no, non l'avevo considerato. Come cantava Renato Zero, anche lo storico cantante dei Ramones, Joey Ramone, si sarebbe potuto unire ai cori. Perché proprio non si aspettava l'evoluzione dei fatti dopo quell'incontro del 1976. E non poteva prevederlo neanche il chitarrista Johnny Ramone, nonostante prima o poi lui e Joey avrebbero dovuto venire a pugni per qualcosa.

Sembrava inevitabile data la totale differenza di pensiero che intercorreva tra i due. Da un lato c'era Joey, di sinistra progressista e di origine ebrea, mentre dall'altro Johnny, fervente repubblicano e collezionatore di cimeli nazisti. I due proprio non si trovavano, anche se avevano scelto di condividere lo stesso cognome artistico.

Oggi Johnny, se ci fosse ancora, avrebbe 72 anni e accanto a lui ci sarebbe a festeggiarlo la moglie Linda Cummings - Ramone. Ebbene sì, la groupie dai capelli rossi che nel 1976, al celebre CBGB di New York, conquistò Joey, per poi lasciarlo per Johnny.

Si trattò comunque di una scelta vincente, perché Linda e Johnny si sposarono nel 1984 e rimasero insieme per vent'anni, fino alla morte di cancro del chitarrista. Lo stesso triste destino che lo legò, per un'ultima e inscindibile volta, a quello del suo amico-nemico Joey.

Ma ripercorriamo lentamente gli eventi che, dall'inizio degli anni Ottanta, separarono definitivamente cantante e chitarrista, anche se i due, con grande forza di volontà e amore per la musica, rimasero insieme sul palco fino alla fine.