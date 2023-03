La nostra intervista a Peter Buck

Undici anni dopo la dissoluzione dei R.E.M., il loro ex chitarrista-autore, Peter Buck, è più richiesto che mai. Oltre a tenersi oc- cupato con gli imminenti dischi dei super- gruppi Filthy Friends, The Baseball Project e The No Ones, ha appena pubblicato ALL THE KIDS ARE SUPER BUMMED OUT, la seconda collaborazione con l’ex leader degli Auteurs, Luke Haines. I due ce l’hanno messa tutta per realizzare un disco a tratti spettacolare, con alcune delle parti di chitarra più feroci mai realizzate da Buck, synth traballanti e i testi surreali e inquietanti di Haines. A bordo troviamo i consueti collaboratori Scott McCaughey e Linda Pitmon, e persino Lenny Kaye, leggendario chitarrista di Patti Smith.

Avevi in mente fin dall’inizio di fare un secondo disco con Luke?

Certo. Il primo è stato facilissimo. L’abbiamo fatto tutto tramite internet. Dovevamo andare in tour in Inghilterra nell’aprile del 2020, avevamo alcuni brani nuovi e l’idea era di fare un disco come gruppo. Ma, come per chiunque altro al mondo, le cose non sono andate come previsto. E così ci siamo ritrovati a fare quello [BEAT POETRY FOR SURVIVALISTS del 2020] prima di questo, registrandolo in cantina e in salotto. È interessante lavorare con Luke: non è come stare in un gruppo, dove suoni assieme agli altri. Piuttosto, accumuli cose su cose, e poi vedi dove portano.

È vero che la collaborazione con Luke iniziò anni fa, quando comprasti uno dei suoi ritratti di Lou Reed?

Sì. Lo fece per il suo NEW YORK IN THE ’70S [2014]. Mi piace possedere arte di gente che conosco e stimo. Gli scrissi e lui suggerì che io gli spedissi un paio di brani. Abbiamo realizzato il primo disco senza nemmeno incontrarci. Ci siamo visti solo quando sono andato in tour con i Filthy Friends, e abbiamo bevuto qualcosa assieme. Per cui, prima del nostro primo tour avevo passato circa un’ora in tutto con lui. Lavorarci assieme è molto interessante, perché non so mai cosa combinerà con la musica che gli invio. Il suo senso melodico è molto strano, strano in senso buono. Credo che questo disco sia superiore al primo. È molto potente, in parte perché ci siamo resi conto che non dovevamo seguire regole prefissate. A livello di testi, è come se Luke spedisse messaggi dal fronte, dove tutto cade a pezzi e ciò che rimane sono solo celebrità di serie B e questa voglia di nostalgia che in realtà non è vera nostalgia.