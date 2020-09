HEROES: l’amore dietro al capolavoro di David Bowie

Heroes è il grido disperato dell’ultimo romantico rimasto su un pianeta ormai distrutto.

Così David Bowie sintetizza in una perfetta logline l'anima della canzone. E riusciamo visivamente a immaginarlo, nel suo video musicale, come un amante solitario avvolto da nubi cineree. Perché il brano parla di lui. Sia come uomo, che ha trovato una nuova voce a Berlino dopo la dipendenza losangelina da cocaina. Sia come innamorato, che vuole dare a sè e alla sua amata la possibilità di ricominciare insieme, anche solo per un giorno. We could be heroes, just for one day.

Ma oltre alla connotazione intima e personale, Bowie trova ispirazione dall'amore che lo circonda, nelle sue più diverse forme. Così sembra che un primo riferimento derivi da un dipinto espressionista di Otto Mueller, Coppia di innamorati in un giardino, visto dall'artista al Museo Die Brücke.

C'è poi quella volta in cui Bowie, dalla sua amata finestra, vide Tony Visconti baciare la corista Antonia Maas, con cui aveva una storia. I perfetti ingredienti, dunque, per tracciare una poesia d'amore a tinte rock, cantata da una voce dolce e flebile che lentamente evolve verso un tono ascendente gridato.