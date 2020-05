Yardbirds: le ragioni dietro ai litigi tra Paul Samwell-Smith ed Eric Clapton

Nonostante l’uscita dal gruppo di un membro fondamentale come Clapton, quello che seguì fu un periodo di grandi successi e tante innovazioni che strizzavano l’occhio alla psichedelia, molto in voga in quel periodo, e sperimentazioni più azzardate, come l’idea di inserire nella propria discografia un canto gregoriano, Still I’m Sad, il cui testo e arrangiamento furono messi a punto proprio da Samwell-Smith. Il bassista, pur essendo soddisfatto del lavoro portato a termine, non era contento della scarsa armonia che regnava all’interno del gruppo e, sempre più convinto di volersi concentrare sugli aspetti produttivi (si era già approcciato diverso tempo prima ai lati più tecnici della produzione musicale) decise di lasciare la band per dedicarsi alla carriera di produttore.

E di strada ne fece molta: da quel momento in poi, iniziò a lavorare con i più grandi musicisti in circolazione. Per citarne solo alcuni: Cat Stevens, per il quale Samwell-Smith produsse alcuni dei suoi album di maggiore successo, oltre alla colonna sonora che venne inserita nel film Harold and Maude del 1971. L’ex bassista non si tirò indietro nemmeno con i Jethro Tull, nonostante il prog si discostasse un po’ dal suo campo di azione. Fu perfino coproduttore del singolo American Tune di Paul Simon, ex metà del duo Simon & Garfunkel.

Si può dire, insomma, che durante la sua carriera Samwell-Smith è sempre stato un artista piuttosto eclettico, che non ha rinunciato a sfide anche piuttosto difficili per rimanere fedele a quella che riteneva essere “la strada giusta”.

