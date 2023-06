MOTORHEAD: dalla follia alla leggenda

Lemmy era nato come Ian Fraser Kilmister a Smoke-on-Trent la vigilia di Natale del 1945, e visse la sua infanzia tra le colline dello Shropshire. Suo padre era un ministro del culto in forza nella RAF, una persona che in seguito Lemmy avrebbe descritto come “uno stronzo con gli occhiali e la pelata” e che abbandonò la sua famiglia quando il figlio aveva appena tre mesi. Lemmy – soprannome affibbiatogli ai tempi degli Hawkwind quando aveva l’abitudine di dire a tutti quelli che incontrava “Lemme a fiver” [prestami cinque sterline, ndr] – aveva solo quattro anni quando il dentista decise di togliergli 10 denti senza anestesia. Non era molto più grande quando arrivò alla decisione che preferiva stare da solo piuttosto che con i ragazzi più grandi a scuola. Alla fine, fu espulso per “aver preso il bastone al preside e con quello averlo colpito alla testa”.

Per un po’ lavorò in una stalla (“I cavalli mi piacevano un sacco”) e in una fabbrica a Hotpoint. Ma poi “ascoltai Little Richards, e fu la fine”. Diceva di aver capito di voler suonare la chitarra “la prima volta che vidi Oh Boy (la versione anni 50 su ITV di Top of the Pops) e tutte quelle fighette che strillavano”. Il primo disco che Lemmy ricorda di aver comprato da ragazzo era Knee Deep In The Blues di Tommy Steele. Con l’aiuto del manuale di chitarra di Bert Weedon Play In A Day e la vecchia chitarra hawaiana di sua madre, imparò a suonare “abbastanza bene da imitare Ricky Nelson”.

Nel 1963, appena 17enne Lemmy decise di “conquistare la metropoli” e andò in autostop fino a Manchester, dove rimediò un lavoro come chitarrista nei Rocking Vicar e per i due anni successivi “feci la vita del fottuto artista”. Parte cover band e parte gruppo di cabaret, i Vicar “erano uno di quei gruppi di cui a sud nessuno aveva sentito parlare ma che a nord erano forti. Avevamo tutti le macchine. Io avevo una Ford Zephyr 6 che all’epoca era uno schianto”.

