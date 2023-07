Il consiglio di Max dei MCR su come essere felici, e altre 5 domande

6. Un’ultima domanda: una volta terminato il tour, che sembra stia andando molto bene, quali sono i prossimi progetti? Avete già in mente quale sarà il vostro prossimo passo?



Questo tour che è appena iniziato ci auguriamo che in qualche modo possa continuare per tutto il 2023 e ci auguriamo il prossimo 2024, visto che non pubblicavamo materiale inedito dal 2017 abbiamo tante nuove canzoni che vogliamo suonare ovunque; attualmente abbiamo anche un progetto su cui stiamo lavorando, che prevede la collaborazione di artisti africani come Thetha Mama aka The One Who Sings, che ha suonato con noi anche nel brano Per quanto si muore (insieme con Ian Anderson, n.d.r.) che abbiamo conosciuto l’anno scorso e con la quale vorremmo dare seguito ai brani già iniziati a registrare a Johannesburg insieme. Inoltre vorremmo riproporre Scatterlings Of Africa, creando una nuova collaborazione con il figlio di Johnny Clegg… dovremo capire a fine estate come riuscire ad incastrare il tutto. Nel frattempo, abbiamo una tournée europea nel mese di ottobre, in Irlanda, e anche questo ci terrà impegnati in qualcosa che non è il nostro solito modo di fare musica in Italia, poiché suoneremo anche per persone che non ci conoscono e non conoscono la lingua. Sarà elettrizzante!