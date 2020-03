L’Irlanda raccontata dai Modena City Ramblers

IN UN GIORNO DI PIOGGIA

Il brano, forse uno dei più noti dei Modena City Ramblers, comincia con una soave voce femminile accompagnata da un flauto, che riporta in gaelico due versi tratti da una canzone popolare. Si tratta del lamento di una donna, che rivolge il suo pensiero e la sua preghiera a un innamorato lontano, in guerra. Senza questi primi versi, non potremmo comprendere il resto della canzone, trascinante ballata folk.

Addio, addio e un bicchiere levato al cielo d'Irlanda e alle nuvole gonfie

Un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Liffey e alle strade del porto

Un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango

E un brindisi anche agli gnomi a alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade.

L'Irlanda stessa, nelle parole dei Modena, assume il volto della donna che piange per l'assenza dell'amato. Nella canzone, il protagonista saluta la sua Irlanda innamorata, le dice addio, e parte chissà per quale avventura. Questa signora Irlanda ha i modi un po' rudi, è robusta e sgraziata, ma il protagonista ha imparato ad amarla e sogna il giorno in cui potrà tornare a ballarci insieme e consolare i suoi "occhi bagnati".

E in un giorno di pioggia ti rivedrò ancora

E potrò consolare i tuoi occhi bagnati

In un giorno di pioggia saremo vicini

Balleremo leggeri sull'aria di un Reel.

Chi ha visitato l'Irlanda non farà fatica, ascoltando In un giorno di pioggia, a ritrovare con la mente le terre verdi di Wicklow, ma anche quel cielo un po' capriccioso, capace di colorarsi d'azzurro e di grigio cupo nel giro di un paio d'ore (quello stesso cielo cantato da Fiorella Mannoia). E chi non l'ha mai visitata, grazie all'omaggio dei Modena, potrà cominciare a sognarla.