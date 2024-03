HOLLOW COVES: “La nostra musica per ispirare”

A cinque anni dal loro ultimo album, con oltre un miliardo di stream in tutto il mondo, tornano gli HOLLOW COVES: 'Nothing To Lose' è il nuovo album appena uscito il primo marzo. E le sorprese non finiscono qui, perché si esibiranno anche in un tour che li porterà a Milano, ai Magazzini Generali, il 7 aprile. Sei curioso di saperne di più? Ecco cosa hanno da rivelarci gli HOLLOW COVES sul loro straordinario nuovo album.

Ciò che ha ispirato il vostro nuovo album 'Nothing To Lose’ è stato un libro fotografico d’infanzia, grazie al quale siete riusciti a riscoprire la bellezza di momenti semplici e preziosissimi, in contrasto con il modo di vivere superficiale e rapidissimo nel quale (purtroppo) stiamo vivendo. Quali sono gli aspetti di questi ricordi che avete trovato più interessanti per comporre i brani presenti nell’album?

Inizialmente questo ricordo ci ha fatto riflettere sul fatto che ormai è in disuso l’arte di apprezzare e conservare le foto fisiche. Ora, nell’era digitale, possiamo scattare quante foto vogliamo qualsiasi momento vogliamo e di conseguenza mi sembra che non riusciamo più ad apprezzare davvero le fotografie. Non sono più speciali. Inoltre, osservandole meglio, abbiamo visto immagini di bambini che giocavano all’aperto, sorridevano e si divertivano; oggi, invece, guardandoci intorno vediamo sempre più spesso bambini seduti davanti agli iPad, ipnotizzati dagli schermi. Abbiamo potuto vedere come il progresso del mondo digitale ci stia influenzando negativamente e penso che questo sia emerso naturalmente nelle canzoni che abbiamo scritto. Vogliamo ispirare le persone a tornare a ciò che conta di più.