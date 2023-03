Addio al fondatore dei Marlene Kuntz, Luca Bergia

L’ex batterista Luca Bergia, fondatore con Riccardo Tesio nel 1989 dei Marlene Kuntz, ci ha lasciato questa mattina. La salma è stata ritrovata in casa sua, a soli 54 anni. Non sono state rese note le cause della sua morte.

Nel 2020 aveva abbandonato definitivamente la band per dedicarsi all’insegnamento, era professore di scienze presso le scuole medie di Madonna dell’Olmo e Chiusa Pesio. In lutto i due figli Tommaso e Alessandro e i suoi due fratelli; ancora da definirsi la data dei funerali, che verranno celebrati in forma privata.