DAVID BOWIE: L’uomo che vide il futuro

Dopo la morte del padre di Bowie, la madre, incapace di gestire Terry, lo aveva rinchiuso al Cane Hill Asylum. Bowie andava a trovarlo regolarmente, ma si sentiva sempre più colpevole per non essere risuscito ad aiutarlo di più. In un’intervista rilasciata a «Phonograph» nel 1971, Bowie riassumeva il suo stato in quel momento: “Mi sentivo depresso, senza meta, e pensavo continuamente ‘a che serve tutto questo?’. Era un periodo molto travagliato”. Sotto questo punto di vista, aveva un senso starsene nascosto con Angie nel loro appartamento di Haddon Hall, un vecchio edificio vittoriano a Beckenham. I loro coinquilini erano Tony Visconti, amico e produttore di Bowie, e la sua fidanzata. Il disco che poi diventò THE MAN WHO SOLD THE WORLD nacque dalle loro lunghe conversazioni notturne, che puntualmente vertevano sul bisogno di cambiare obiettivo: dai singoli ai dischi. “Volevamo realizzare un disco art-rock”, dichiarerà Visconti nel libro di Dylan Jones David Bowie: A Life. “All’epoca di SPACE ODDITY non avevamo la minima idea di cosa stessimo facendo…

