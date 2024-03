Domani esce lo speciale Classic Rock sui KING CRIMSON

A cura del giornalista Alessandro Staiti, tra i massimi conoscitori italiani dei KING CRIMSON e dello stesso Robert Fripp, anima del gruppo, più volte incontrato e intervistato dall’autore. Il volume indaga con precisione e meraviglia la discografia e le diverse formazioni che negli anni hanno contraddistinto il suono e le sperimentazioni del gruppo dal 1967 al 2022, i dischi e i musicisti incredibili che, sempre al servizio della musica, hanno animato la corte del Re Cremisi.

IN THE COURT OF THE CRIMSON KING vede la luce il 10 ottobre 1969. Per Pete Townshend degli Who è un "capolavoro inquietante", sembra venir fuori dal nulla. Non ricalca nessun genere e ne fonda uno. L'underground diventa colto e si trasforma in qualcos'altro, che poi verrà etichettato come progressive rock, operando una grande rivoluzione estetica rispetto al rock/blues dell'epoca.

La complessità dell'architettura compositiva è impressionante, almeno quanto il virtuosismo e l'originalità stilistica di ogni membro della band. ITCOTCK è l'unico documento in studio della prima incarnazione dei King Crimson, quella che partecipò allo storico concerto di Hyde Park dei Rolling Stones e che precocemente si sciolse al termine del primo tour negli USA, nel dicembre 1969.

Nel lessico di Robert Fripp, un'incarnazione dei King Crimson è definitiva quando "dopo niente è più lo stesso, qualcosa è cambiato". In questo senso, la line-up originale dei King Crimson è una formazione definitiva. Perché dopo IT-COTCK il rock non è stato più lo stesso.