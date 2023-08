Il regno oscuro dei King Crimson | PROG GLORIE

di Maurizio Maus Principato

Un’aura di profonda ammirazione, timoroso rispetto e devota reverenza ha circondato i King Crimson di Robert Fripp sin dal loro debutto, l’album “In The Court Of The Crimson King”, uscito il 10 ottobre 1969. I King Crimson: o li si ama o li si odia, non ci sono mezzi termini, è così da 44 anni. La loro influenza è stata profonda e classificarli come un gruppo progressive è riduttivo. Ma chi, o meglio, cosa sono i King Crimson? Lo abbiamo chiesto a Fripp, straordinario chitarrista e cofondatore della band, che nel corso del tempo ne è diventato il leader maximo. «Non esiste un’unica risposta ma ci sono diversi approcci alla questione. Possiamo analizzare l’oggetto ‘King Crimson’ in uno dei seguenti modi: degli individui che operano in uno o più gruppi; uno o più gruppi di individui che cooperano; una società inserita in un microcosmo; una struttura commerciale, destinata cioè a produrre reddito; un luogo dove si incontrano il possibile e l’impossibile o lo spirito e la materia; una scuola di apprendimento empirico, basata sull’esperienza e sulla pratica; un repertorio musicale; un modo di fare le cose. King Crimson non è solo la musica, inafferrabile eppure riconoscibile, dei King Crimson. Questa ‘creatura’ è vissuta abbastanza per superare ogni aspettativa iniziale».