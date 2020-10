Come i King Crimson divennero i portabandiera del prog

Dopo questa traccia, l’inizio di I Talk To The Wind provoca una sensazione di rilassamento: non c’è continuità tra il primo e il secondo brano dell’album, almeno per quanto riguarda il tono. I Talk To The Wind sembra più una ballata, accompagnata dal flauto di Ian McDonald e cantata anche a due voci. È un brano che sembra rispecchiare anche il clima della Londra hippie, un’atmosfera da cui i King Crimson erano ben lontani. Nonostante il distacco da 21st Century Schizoid Man, tutto in questo album sembra essere esattamente dove dovrebbe.