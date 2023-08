Gli Iron Maiden hanno guardato la partita in un bar di Somma Lombardo

Credete sia possibile incontrare gli Iron Maiden in un bar della provincia di Varese? Sembra incredibile ma, a qualcuno, è successo davvero.

Quel sabato pomeriggio, la storica band si è fermata in un bar di Piazza Vittorio Veneto per tifare la nazionale inglese durante la partita Svezia Inghilterra, prima dell'esibizione all'Ippodromo di Milano di qualche anno fa.

"Avevamo già sentito il nome della band, ma non abbiamo mai visto i membri di persona. Quando sono entrati nel nostro bar non li abbiamo riconosciuti." ha raccontato una delle ragazze di turno durante l'improvvisata. Sarebbe stato proprio l'autista della band a far notare alle due bariste l'identità di quei turisti così tranquilli e discreti.

I Maiden sarebbero poi tornati al loro alloggio, presso un hotel sul Lago Maggiore, dove avrebbero soggiornato fino al giorno seguente.