Perché Nico lasciò i Velvet Underground?

Erano gli anni Sessanta: Warhol propose ai Velvet di prendere con loro Nico e, nonostante alcune riserve, i membri del gruppo accettarono. Nico cantò brani come Femme Fatale, I’ll Be Your Mirror e Sunday Morning, ma i rapporti non furono rose e fiori.

A quanto pare, Nico aveva bisogno di molto tempo per prepararsi in camerino, aveva diversi rituali da rispettare – come bruciare una candela prima di salire sul palco – e tendeva a causare ritardi per le performance.

L'album THE VELVET UNDERGROUND & NICO divenne un classico, ma Nico scelse di imboccare un'altra strada, allontanandosi dal gruppo già prima della pubblicazione del secondo album WHITE LIGHT/WHITE HEAT.

Dei Velvet Underground avrebbe detto così:

Avevano alcuni problemi di identità e volevano sbarazzarsi di me perché ricevevo più attenzione di loro da parte della stampa.

La carriera di Nico era solo all'inizio, ma non ebbe modo di durare a lungo. A fermarla, la tossicodipendenza e la morte, a 50 anni, per via di un brutta caduta in bicicletta sulle strade di Ibiza. Oggi, l'artista riposa in un cimitero immerso nella foresta, a Berlino.