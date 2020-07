5 cose che (forse) non sapevi sull’album THE VELVET UNDERGROUND AND NICO

THE VELVET UNDERGROUND AND NICO è stato il primo album della band di Lou Reed, ma anche una delle opere più influenti della storia del rock. Ecco 5 curiosità che lo riguardano che (forse) non conoscevi.

Definito da alcuni come "uno dei 50 album che hanno cambiato la musica", da altri addirittura "il più grande album di debutto di tutti i tempi". Una cosa è certa: si potrebbe scriverne per giorni, e ancora non si direbbe abbastanza su THE VELVET UNDERGROUND AND NICO, il primo lavoro della band di Lou Reed in collaborazione con la cantante tedesca Nico.

Per tale ragione ci limiteremo ad elencare 5 curiosità che stanno dietro alla sua produzione, e di cui forse non tutti sono a conoscenza.

1. Il ruolo di Andy Warhol

L'impronta dell'artista della Factory nella copertina del disco è riconoscibilissima, tanto che si tratta di una delle cover più famose della storia della musica (qua per leggere di altre copertine realizzate da Warhol). THE VELVET UNDERGROUND AND NICO passò alla storia anche come "banana album". La cover rappresentava infatti un'allusiva e provocatoria banana rosa, accompagnata dalla didascalia "peel slowly and see". Inoltre, nei primi dischi la banana era dotata di un adesivo che la rendeva davvero sbucciabile.

L'opera si adattava benissimo agli argomenti trattati nei vari brani dell'album, che affrontano tematiche tabù come lo spaccio, l'abuso di droghe e il sesso.

Non in molti sanno però che Warhol fu anche il produttore del disco, nonostante il suo contributo da un punto di vista musicale fu minimo. Ricorda Lou Reed: