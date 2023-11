Parla tu, IVAN GRAZIANI dal vivo | ALBUM REVIEW

Doppio LP Numero Uno ZPLN 34166(2); 1982

Dottor Jekyll Mister Hyde / Angelina / Taglia la testa al gallo / Pigro / Fuoco sulla collina / Lontano dalla paura / Isabella sul treno / Lugano addio / Paolina / Agnese / Motocross / Monna Lisa / Digos Boogie / Parla tu

Dopo la svolta solistica, avvenuta nel 1973 con l’opera prima LA Città che io vorrei, Ivan Graziani dovrà attendere qualche anno per consacrare il suo originale talento. Nel 1977 pubblica I LUPI a cui seguono uno dietro l’altro PIGRO (1978), AGNESE DOLCE AGNESE (1979) e VIAGGI E INTEMPERIE (1980), quattro album che includono le più significative canzoni della sua carriera. Al culmine di questo grande successo, nel 1982 la Numero Uno immette sul mercato il primo disco dal vivo del cantautore abruz- zese, un doppio Lp registrato con lo studio mobile della RCA tra il 1980 e il 1981 durante una fitta serie di concerti in varie località italiane (Catania, Torino, Napoli, Pesaro, Firenze, Roma) che racchiude tutta la forza sia rock sia melodica, oltre allo spirito ironico e visionario, di Graziani. Aiutato da amici e amiche nella scelta dei pezzi, Ivan mette a segno una scaletta portentosa che non conosce punti fiacchi, ma riesce dall’inizio alla fine a tene- re altissima l’atmosfera. Qualche respiro in più è concesso nelle quattro “canzonacce”, com’egli stesso le definisce, a cui è molto affezionato: Lugano addio, Paolina, Agnese e Motocross, seguite da applausi scroscianti e ovazioni del pubblico. Una speciale versione di Monna Lisa miscelata con Digos Boogie (circa 14 minuti di durata) traghetta verso Parla tu, brano conclusivo del 1967 appartenente al periodo Anonima Sound. La copertina, studiata e disegnata da Ivan e dalla moglie Anna, è stata realizzata con Francesco Logoluso.

di Andrea Direnzo