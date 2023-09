Intervista: LUIS BACALOV e i New Trolls

Intervista di Francesco Mirenzi

Di estrazione classica, LUIS BACALOV ha lavorato molti anni come arrangiatore e direttore d’orchestra per la RCA. In seguito si è dedicato alla composizione delle colonne sonore, realizzandone più di cento, tra le quali: La città delle donne di Federico Fellini, A ciascuno il suo di Elio Petri, Una storia d’amore e Quien sabe di Damiano Damiani, Una questione d’onore di Luigi Zampa. Come consulente musicale, ha curato la colonna sonora de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, che gli procurò una nomination per l’Oscar che, invece, ha conquistato con Il postino diretto da Michael Radford e Massimo Troisi. Proprio dalla colonna sonora di un film nasce la musica di CONCERTO GROSSO dei New Trolls (Cetra, 1971), una delle più riuscite fusioni fra musica classica e rock. Dopo quell’exploit, replicò l’esperimento con gli Osanna (MILANO CALIBRO 9 Fonit Cetra, 1972) e il Rovescio della Medaglia (CONTAMINAZIONE, RCA, 1973).

Può raccontarci il percorso che l’ha portata in Italia a collaborare con un gruppo rock?

Io sono nato in Argentina e faccio parte di una generazione dove frequentare vari generi di musica era la norma, non l’eccezione. Le ragioni erano tante. Prima di tutto per motivi economici. Se uno voleva affrancarsi dalla famiglia, il modo più veloce per guadagnare dei soldi era lavorare nella musica leggera. La necessità ha portato molti musicisti illustri dell’area colta a frequentare le musiche più semplici e popolari. Già da ragazzo mostravo un certo eclettismo. Avevo una grande curiosità che in America Latina – almeno per la mia generazione – era fortemente sviluppata fra gli artisti. Allora, studiare il pianoforte per fare una carriera da virtuoso e, allo stesso tempo, frequentare gli ambienti di jazz e lavorare nella musica leggera per guadagnarsi la vita, non era una cosa rara. Era soprattutto un atteggiamento di apertura, perché se lavorare nella musica leggera significava sopravvivere, a frequentare il jazz non si guadagnava niente. Se inizialmente l’elemento economico era il richiamo principale, dopo qualche anno, ho capito che era un’esperienza di vita molto importante lavorare per la musica popolare. Un arricchimento della personalità. Ho incorporato senza grossi traumi, a poco a poco, gli elementi delle musiche più svariate. Ho fatto un lungo percorso prima di riappacificarmi con questi vari mondi della musica, e adesso sono contento di aver trovato un modo mio di vivere e di comporre. Con buona pace per quell’idea aristocratica per cui esiste una certa musica alta e le altre, più o meno, basse. Ritengo che molte musiche scritte da fior di accademici siano molto basse, nel senso che sono musiche aride, che non hanno un’anima, non hanno interesse, salvo quello di sfoggiare un’erudizione. Mi va benissimo l’erudizione, ma non come forma di arte. Ho sempre avuto il sospetto che non fosse importante dal punto di vista artistico. Ora ne sono convinto. Ho vissuto i primi vent’anni della mia vita a Buenos Aires. In seguito, per varie circostanze mi sono trasferito in Colombia, dove sono rimasto per quasi quattro anni. Fu allora che ho deciso di trasferirmi in Europa. Nel 1956 era meno traumatico, meno difficile di oggi trovare lavoro come musicista in Europa. Sono stato a Parigi e in Spagna per un paio d’anni e subito ho trovato il modo di guadagnarmi la vita, scrivendo e realizzando degli arrangiamenti. Mi sono trasferito in Italia anzitutto per una questione di piacere. Inoltre, anche se avevo sempre lavorato, venivo da un’esperienza francese non esattamente facile per gli stranieri, in quanto era scoppiata la guerra di Algeria.