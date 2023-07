Il secondo volume di Classic Rock anni 60

Anni Sessanta volume numero due. Ritroveremo tanti protagonisti già presenti nel primo fascicolo e altri che magari non tutti ricordano o conoscono se non per nome e che, invece, hanno fatto la storia del Rock di quel fervido, incredibile decennio e oltre. Tra gli arcinoti non potevano certo mancare le due band per antonomasia, cioè Beatles e Rolling Stones, che in questo caso riscopriamo con un’ottica particolare. Dei primi raccontiamo l’unico tour italiano, che non ebbe poi grande successo e che svelò la “lungimiranza” dei critici nostrani... leggere per credere. Per le “Pietre Rotolanti” abbiamo invece una imperdibile rassegna del best of dei primi anni selezionato dalle principali rock star, e se piacciono a loro...

Oltre ai “soliti noti”, ecco che a salire sul palco sono anche gruppi e personaggi di grandissimo valore ma dalla carriera meno luminosa, come i mitici Vanilla Fudge, non a tutti noti eppure precursori geniali di generi successivi, come il Prog e l’Heavy Rock. Mito e leggenda di un’intera generazione ma “confinati”, si fa per dire, negli States, ecco gli psichedelici e inimitabili Grateful Dead di Jerry Garcia, per oltre trent’anni interpreti di un sound tutto americano, vissuto quasi soltanto dal vivo in interminabili concerti simili a un travolgente “trip”.