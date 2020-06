Rory Gallagher: il chitarrista irlandese amato da Jimi Hendrix

E poi? Gallagher si mantenne lontano da qualsivoglia compromesso commerciale. Con la sua fedelissima Fender Stratocaster Sunburnst del 1961 -che aveva acquistato usata per 100 sterline a Cork e che aveva cercato a lungo e con passione dopo un furto - incise undici album in studio e tre live.

La carriera solista lo interessava a tal punto che, nel 1975, rifiutò un posto nei Rolling Stones, dopo l'abbandono di Mick Taylor. Sulle ragioni del "no" di Gallagher se ne discute ancora oggi, considerato l'amore che il chitarrista aveva ai tempi per il gruppo, visto per la prima volta a Londra, a sedici anni.

Allora, la band guidata da Mick Jagger doveva sembrare piuttosto instabile, anche perché Keith Richards non stava troppo bene. Rory Gallagher, poco avvezzo allo stile di vita "selvaggio" degli Stones e in generale agli eccessi della vita da rockstar, decise di lasciarsi quell'opportunità alle spalle e partire per un lungo tour in Giappone. Al suo posto, venne scelto Ronnie Wood (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).