Sai qual’è il titolo originale di Bohemian Rhapsody?

La riflessione più interessante scritta dal defunto frontman Freddie Mercury mostra le sue intenzioni originali per il titolo della canzone, e che a un certo punto era incline a intitolarla "Mongolian Rhapsody".

Il foglio di carta, che arriva da una compagnia aerea britannica ormai non più esistente, la British Midland, mostra il precedente titolo provvisorio, con la parola mongolian barrata e sopra la scritta "bohemian“. Altrove nelle note, il cantante sembra aver annotato altre idee liriche, come "fandango", "Figaro", "thunderbolts and lightning" e "belladonna".

Altre rivelazioni dalla bozza mostrano i testi iniziali di Mercury per la strofa. Invece di "Mama/Just killed a man/Put a gun against his head/Pulled my trigger, now he's dead", il cantante ha proposto: "Mama/There's a war began/I've got to leave tonight/I've got to stand and fight.”