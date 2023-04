La collezione privata di Freddie Mercury all’asta

Tra gli oggetti che saranno esposti prima di essere messi all'asta ci sono l'iconica corona e il mantello di Mercury (stimato a 60.000-80.000 sterline), la chitarra acustica Martin D-35 che si ritiene sia stata utilizzata nella composizione e registrazione del successo dei Queen del 1979 Crazy Little Thing Called Love (£ 30.000–50.000), il gilet preferito del cantante – visto l'ultima volta nel video di These Are The Days Of Our Lives del 1991, l'ultimo che ha girato con la band (£ 5.000–7.000) – e set di testi scritti a mano per i classici Killer Queen (£ 50.000–70.000) e We Are The Champions (£ 200.000–300.000).

Per gli acquirenti con tasche ancora più profonde, si stima che l'arte originale di Mercury per Type of Beauty del pittore e illustratore francese James Jacques Tissot venga venduta per £ 400.000-600.000, mentre l'estremità meno stravagante della collezione include un pettine per baffi d'argento Tiffany & Co. ( £ 400-600) e il vecchio telefono rotante in bachelite che Mercury teneva accanto al suo letto (£ 2.000-4.000).

Altrove troverai dipinti vittoriani, una serie di tessuti e opere pregiate che Mercury collezionò durante i viaggi in Giappone e un orologio da tavolo Fabergé con pietre preziose, nefrite e smalto. Il catalogo completo, così come un libro di raccolta, è disponibile sul sito web di Sotheby's .

La mostra completa della collezione di Mercury si svolgerà presso Sotheby's a Londra tra il 4 agosto e il 5 settembre di quest'anno, preceduta da una mostra itinerante dei momenti salienti della vendita, che toccherà New York, Los Angeles e Hong Kong. Il calendario delle aste comprenderà sei eventi a tema: tre vendite dal vivo a Londra, seguite da tre vendite online. Tutti i dettagli di seguito.

Date della mostra della Freddie Mercury Collection:

Sotheby's New York

1-8 giugno

Sotheby's Los Angeles

dal 14 al 18 giugno

Sotheby's Hong Kong

26-30 giugno

Mostra principale, Collezione completa Sotheby's Londra

4 agosto - 5 settembre

Date dell'asta della Collezione Freddie Mercy

"The Evening Auction"

London Live Auction, 6 settembre, 17:00 (evento con biglietto)

"On Stage"

London Live Auction, 7 settembre, ore 12.00

Asta dal vivo "At Home"

a Londra, 8 settembre, ore 12.00

Asta online “In Love with Japan”

1 – 11 settembre, 12:00

Asta online "Crazy Little Things”

prima parte, 1 – 12 settembre, 12:00

Asta online "Crazy Little Things"

seconda parte, 1 – 13 settembre, 12:00

Fonte: Loudersond, by Fraser Lewry