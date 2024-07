Quanto valgono i dischi dei Free?

È forse il disco più noto e di maggior successo dei Free. L’album esce sul mercato il 26 giugno del 1970 insieme al singolo All Right Now, edito a 45 giri. Sia il singolo che l'LP raggiungono le prime posizioni delle classifiche inglesi e americane come in quelle di molti altri Paesi. La versione originale inglese di FIRE AND WATER viene distribuita sempre su "pink Island I logo" (ILPS 9120, € 150) così come la versione italiana.

Nel nostro Paese viene distribuito anche il singolo All Right Now abbinato a Mouthful Of Grass (con errore ortografico sulla cover), estratto dal precedente 33 giri.