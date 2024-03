Il grunge prima dei Nirvana: 20 cose che hanno preparato il terreno a NEVERMIND

Melvins

Formatisi nel 1983 a Montesano, i Melvins vengono spesso definiti i padri putativi del grunge. Chitarrista e cantante, Buzz Osborne era accompagnato da Matt Lukin al basso e Dale Crover alla batteria. Il gruppo si ispirava ai Kiss, ai Sabbath e ai Cheap Trick, mescolando le loro influenze in un sound hardcore punk esplosivo che permeò con forza nel tessuto musicale di Seattle.

Green River

I Green River sono rimasti sulle scene per soli quattro anni, pur esercitando un grande impatto sulla nascita del grunge. La popolarità della band non si estese oltre Seattle, ma per molti, il loro EP COME ON DOWN, rappresenterebbe il primo, vero esempio, di disco grunge.

CZ Records

Non è la casa discografica che salta subito all'immaginario collettivo quando si pensa al genere a cui appartengono Nirvana e Pearl Jam. Ciò nonostante, la CZ Records, col suo DEEP SIX, una raccolta di incisioni originali da parte di gruppi come Soundgarden, Green River, Melvins, Skin Yard, Malfunkshun e U-Men è un manifesto del genere.