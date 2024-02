Soundtrack of my life: RICK ASTLEY | Classic Rock

(di Dave Everley)

Vederlo esibirsi in una cover di Highway To Hell degli AC/DC, cantando e suonando la batteria, al festival di Glastonbury è stata una delle cose più elettrizzanti del 2023. Ma l’interprete di Never Gonna Give You Up ha solide credenziali rock, a partire dai suoi trascorsi nei primi anni Settanta, fino alla sua stretta amicizia con Dave Grohl.

LA PRIMA MUSICA CHE RICORDO DI AVER ASCOLTATO

Probabilmente, la colonna sonora de Il libro della giungla della Disney, nel 1967. Sono il più piccolo di quattro figli e mia sorella amava il prog, per cui a casa avevamo i primi dischi dei Genesis. Ma il primo disco che volevo sentire di continuo è stato sicuramente Il libro della giungla.

LA PRIMA CANZONE CHE HO ESEGUITO DAL VIVO

Alle elementari ho fatto la parte del Faraone nel musical di Webber e Rice Joseph And The Amazing Technicolour Dreamcoat: all’epoca non me ne rendevo conto, ma fondamentalmente era Elvis. A 14 anni ho iniziato a suonare la batteria, e il primo concerto serio è stato in una discoteca a San Valentino: suonai e cantai So Lonely dei Police. Fu un’impresa, perché quel pezzo ha un ritmo davvero strano.