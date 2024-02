Dave Grohl non riesce ancora ad ascoltare i Nirvana

"Quando Kurt morì, ogni volta che si accendeva la radio, mi si spezzava il cuore. Non ascolto mai i dischi dei Nirvana, nonostante quella musica sia ovunque." Come ha precisato, per Grohl ascoltare la musica della band significa continuare a rivivere qualcosa di molto personale, e un'esperienza che ha contribuito a formare le basi della carriera, che costituisce poi l'eredità professionale della sua vita.

"Ricordo tutto di quei dischi, ricordo persino i pantaloncini che indossavo quando li registravamo o i giorni in cui nevicava. Comunque, torno indietro e trovo nuovi significati nei testi di Kurt: ci sono momenti in cui mi colpisce e dico 'Oh, non mi rendevo conto che in quel momento si sentisse così'". ha concluso.