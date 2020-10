Motörhead: in vendita le mascherine ufficiali con le espressioni di Lemmy Kilmister

Sono disponibili sullo store ufficiale dei Motörhead e portano raffigurate le espressioni di Lemmy: sono le nuove mascherine che ogni rocker dovrebbe avere.

Recentemente i Motörhead, che quest'anno festeggiano i 40 anni del loro capolavoro ACE OF SPADES, hanno lanciato sul loro store la "candela che profuma di Lemmy". Era solo la prima di una serie di stranezze: arriva infatti ora un altro gadget che probabilmente ogni fan dovrebbe possedere, soprattutto in periodo di Coronavirus.

Parliamo dell'iconico e memorabile ghigno di Lemmy Kilmister, reso su una mascherina. Per soli 20 dollari (circa 17 euro), è possibile acquistare tre diverse mascherine riportanti parte del viso del compianto leader del gruppo. Mentre ogni disegno mostra espressioni facciali diverse, tutte presentano i caratteristici baffi.

Le mascherine, note come Faces Of Lemmy, vengono vendute in una confezione da tre, sono di cotone e completamente lavabili, pur non costituendo un dispositivo medico.