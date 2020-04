MOTÖRHEAD: un nuovo sito per i 40 anni di ACE OF SPADES

Come abbiamo già accennato, per festeggiare il quarantesimo compleanno di ACE OF SPADES, è stato creato un sito web ad hoc dal nome evocativo: EVERY PLAYLIST LOUDER THAN EVERYONE ELSE. Il sito è stato studiato appositamente come luogo di incontro per i fan dei Motörhead che, in questo modo, possono sfidarsi nel creare le proprie playlist personalizzate contenenti tutti i brani più "rumorosi" della band. Già, perché come si evince dal titolo, di questo si tratterebbe, di un elogio a uno dei gruppi più "rumorosi" della storia della musica rock e metal. È una sfida all'ultimo grido, è proprio il caso di dirlo, e la vince chi riesce a creare la playlist più rumorosa di sempre.

Questa opportunità ha attirato molti colleghi e amici della band inglese che hanno sfruttato l'occasione per renderle omaggio, creando le proprie playlist personali. Parliamo di alcuni dei nomi più famosi della scena rock e metal: Biff Byford frontman della band inglese dei Saxon; Ice T e i suoi Body Count (gruppo rap metal); Cronos aka Conrad Lant, voce dei Venom; Ace, chitarrista degli Skunk Anansie; Harley Flanagan, ex bassista dei Cro-Mags, gruppo hardcore newyorkese; e alcune band come i norvegesi Kvelertak e i brasiliani Sepultura.

Ma le sorprese non finiscono: sempre sul sito sopracitato, è possibile personalizzare lo Snaggletooth, il logo storico dei Motörhead con il proprio nome. Il prodotto finale sarà disponibile, oltre che per essere salvato e stampato, anche per essere stampato su una maglietta.

Eccola indossata da Rick Astley nella sua versione personalizzata.