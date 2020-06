Quando Nils Lofgren iniziò a suonare con Bruce Springsteen

Lofgren, all'epoca, era a caccia di successo. A soli diciotto anni era entrato a far parte della band di supporto di Neil Young e quando, nel 1974, aveva provato a far decollare il suo primo gruppo, i Grin, l'accoglienza non era stato quello sperata. Aveva tentato dunque la fortuna nella sua prima fase da solista, ma fu proprio con la E Street Band che trovò il suo posto.

Lofgren, infatti, si rivelò un più che degno sostituto di Little Steven, non solo per la sua indubbia abilità nel suonare la chitarra, ma anche per le sue capacità da performer. Era infatti in grado di tenere il palco come pochi altri. Egli rimase con la band anche per il tour successivo, il Tunnel of Love Express, finché nel 1989, Bruce Springsteen sciolse momentaneamente la band.

Il rapporto di Logfren con il Boss non era però destinato a finire in quel momento. Lofgren proseguì la sua carriera come solista e si esibì con Ringo Starr nella sua All-Starr Band fino a quando, nel 1999, la E Street Band si riunì in occasione del REUNION TOUR.

Si trattò di un ritorno di fiamma per Logfren, ritorno che, però, non fu affatto scontato. Infatti in quel periodo anche il chitarrista storico del gruppo, Van Zandt, era tornato con il Boss. Quando a Springsteen fu chiesto quale dei due chitarristi avrebbe scelto per l'occasione, la risposta fu spiazzante: entrambi.

Il talento di polistrumentista di Logfren, infatti, non poteva essere messo da parte. Il Reunion Tour iniziò nel 1999 in Spagna e terminò nell'aprile del 2000 a New York City. La formazione della band era quella tradizionale, con la sola eccezione della presenza di entrambi i chitarristi, per la prima volta insieme: Steve Van Zandt e Nils Logfren.

I due continuarono a esibirsi, insieme, fino all'ultimo tour del Boss: il The River Tour, terminato nel 2017.